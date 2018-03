Kyle Connor a inscrit deux buts et les Jets de Winnipeg ont gagné 2-1 sur les Kings de Los Angeles, mardi, au Manitoba. C'est leur troisième victoire de suite. Les Jets ont établi un record d'équipe avec une 44e victoire dans la LNH. Les formations de 1984-1985 et 2014-2015 ont inscrit 43 gains chacun. Winnipeg a connu de plus fastes saisons encore, mais dans l'AMH. Patrik Laine a quitté la rencontre en deuxième période après avoir reçu un tir sur le patin gauche et il n'est pas revenu. Seul Alexander Ovechkin a marqué plus souvent que les 43 buts de Laine cette saison. Ovechkin a réussi son 44e filet mardi pour aider Washington à vaincre les Stars de Dallas 4-3.