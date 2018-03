Keith Yandle, Nick Bjugstad, Evgenii Dadonov, Jamie McGinn et Frank Vatrano ont tous participé à la fête avec un but et une assistance chacun.

Colton Sceviour a été l'autre joueur des Panthers à trouver le fond du filet, tandis que James Reimer a réalisé 33 arrêts.

Les Panthers se sont approchés à un point des Devils du New Jersey et du 8e rang dans l'Association de l'Est. La troupe floridienne a toutefois un match de plus à disputer.

Patrick Sieloff et Marian Gaborik ont répliqué pour les Sénateurs, qui ont perdu un deuxième match de suite.

Craig Anderson a amorcé la rencontre, mais il a été chassé après avoir accordé 4 buts sur 17 tirs.

En relève, Mike Condon a effectué 19 arrêts.

Le capitaine des Sénateurs Erik Karlsson, en deuil de son fils, n'a pas participé au match.