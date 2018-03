La recrue Mathew Barzal a inscrit un but et une mention d'aide et les Islanders de New York ont défait les Penguins de Pittsburgh 4-1, mardi soir, à Brooklyn. Barzal a atteint le plateau des 20 buts en ouvrant le pointage dès la sixième minute de jeu. Ses 75 points le classent loin devant l'attaquant des Canucks de Vancouver Brock Boeser (55) au sommet des meilleurs pointeurs chez les recrues de la LNH. John Tavares s'est fait complice de deux filets des siens pour partager avec Barzal la tête des pointeurs de l'équipe.