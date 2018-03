Un tour du chapeau d'Artemi Panarin a mené les Blue Jackets de Columbus vers un neuvième gain de suite, mardi, 5-3 sur les Rangers à New York. Panarin a complété son triplé dans un filet désert, avec deux secondes au cadran en troisième période. Il a aussi amassé une mention d'aide. Alexander Wennberg et Markus Nutivaara ont été les autres buteurs des Jackets, qui seront de retour sur la glace jeudi soir, à la maison, face aux Panthers de la Floride. Kevin Hayes, Mika Zibanejad et Chris Kreider ont riposté pour les Rangers.