Leon Draisaitl a récolté un but et trois mentions d'assistance et les Oilers d'Edmonton ont vaincu les Hurricanes 7-3, mardi soir, en Caroline. Draisaitl a ainsi franchi le cap des 200 points dans la LNH. Il en a maintenant 203. Drake Caggiula, Matt Benning et Ryan Strome, Pontus Aberg, Yohann Auvitu et Jesse Puljujarvi ont aussi marqué pour les vainqueurs. Brock McGinn, Sebastian Aho et Teuvo Teravainen ont fait bouger les cordages pour les Hurricanes.