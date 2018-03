Après l'entraînement matinal, l’entraîneur-chef Guy Boucher avait indiqué que son capitaine raterait ce match, mais sans préciser pourquoi.

« Les pensées et les prières de la part de l'organisation des Sénateurs d'Ottawa, la ville d'Ottawa et de toute la communauté du hockey accompagnent Erik et Melinda Karlsson à la suite de la perte de leur fils », peut-on lire dans le communiqué des Sénateurs.

« Nous vous prions de respecter le désir d'intimité de la famille pendant le deuil », ajoutent les Sénateurs.

Karlsson, 27 ans, a récolté 56 points, dont 8 buts, en 66 matchs cette saison.

Il était de la formation samedi, dans une défaite de 2-1 contre les Blue Jackets à Columbus, mais a manqué les entraînements de l'équipe lundi et mardi.