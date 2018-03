C'est peut-être cette rivalité du moment qui permettra au circuit masculin d'attendre les retours à leur meilleur niveau de Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray.

Dispensés du premier tour, Federer et Del Potro, 6e joueur mondial après son sacre à Indian Wells, feront leur entrée sur les courts de Key Biscayne vendredi ou samedi.

S'ils se croisent, ce serait à nouveau pour le titre le 1er avril, deux semaines après leur duel épique dans le désert californien qui s'est conclu 6-4, 6-7 (8/10) et 7-6 (7/2).

Avant leurs éventuelles retrouvailles, le Suisse et, surtout, l'Argentin ont quelques sérieux obstacles sur leur route.

Federer a beaucoup à perdre en Floride. Tenant du titre, il doit impérativement atteindre les quarts de finale s'il veut conserver la place au sommet de l'échiquier mondial qu'il avait ravie à Nadal le 19 février.

Le Bâlois de 36 ans commencera sa campagne floridienne contre un qualifié, puis pourrait retrouver au deuxième tour l'Espagnol Fernando Verdasco, suivi du Sud-Africain Kevin Anderson (no 6) en quarts de finale, avant de potentiellement affronter l'Allemand Alexander Zverev (no 4) en demi-finales.

La partie de tableau de Del Potro qui, à 29 ans, s'est imposé coup sur coup à Acapulco et à Indian Wells, est encore plus piégeuse, avec le Japonais Kei Nishikori (no 26) dès le troisième tour et l'ancienne première raquette mondiale Novak Djokovic (no 9) en huitièmes de finale.

Novak Djokovic Photo : Getty Images/William West

Le Serbe, sacré à six reprises à Miami, n'est pas certain d'être au rendez-vous après son élimination d'entrée de jeu en Californie et son opération au coude droit au début du mois de février.

Del Potro, lui, est libéré après son premier sacre dans un Masters 1000. « J'ai gagné tout ce que je voulais gagner, mais je veux continuer à progresser pour voir jusqu'où je peux aller », a prévenu l'Argentin, dont le meilleur résultat à Miami est une demi-finale en 2009.

Contrairement à Indian Wells, où le public n'avait d'yeux que pour Federer, Del Potro aura l'avantage d'évoluer quasiment à domicile grâce à des spectateurs acquis à la cause des joueurs hispanophones.

Le Canadien Milos Raonic (no 20) profitera d'un laissez-passer au tour initial avant de se mesurer au Suédois Mikael Ymer ou à l'Allemand Jan-Lennard Struff, tandis que son compatriote Denis Shapovalov entamera la compétition contre le Serbe Viktor Troicki.

L'Argentin Diego Schwartzman (no 13) et le Bulgare Grigor Dimitrov (no 3) pourraient se dresser devant Raonic aux troisième et quatrième tours.