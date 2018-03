Le deuxième but de la rencontre de Jeff Carter en prolongation a permis aux Kings de Los Angeles de l'emporter 4-3 sur le Wild du Minnesota, lundi soir, à Saint Paul. Dustin Brown, avec 47 secondes à écouler en troisième période, et Tanner Pearson ont aussi marqué pour les Kings. Eric Staal, avec son 39e, Zach Parisé et Joel Eriksson Ek ont répliqué pour le Wild.