Cam Atkinson a touché la cible à mi-chemin en prolongation et les Blue Jackets de Columbus ont vaincu les Bruins 5-4, lundi soir à Boston, pour enregistrer une huitième victoire de suite. Sonny Milano, Boone Jenner, Thomas Vanek et Artemi Panarin ont aussi enfilé l'aiguille pour les Blue Jackets. Joonas Korpisalo a stoppé 34 rondelles. À son premier match dans la LNH, Ryan Donato, qui a signé la veille un contrat d'entrée de deux ans, a récolté un but et deux aides pour les Bruins. Riley Nash, Brad Marchand et David Krejci ont aussi marqué pour les perdants.