« C'était sa maison. Il s'y entraînait tous les jours. Il y allait aussi souvent avec ses proches. Et cela nous a paru juste et nécessaire de se souvenir de lui en donnant son nom à cet endroit. Il ne s'appellera plus Centre Campini, mais Centre sportif Davide Astori », a déclaré Cognigni dans une vidéo publiée sur le site Internet de l'équipe.

« C'est une initiative discutée avec la famille de Davide et nous avons prévenu le maire. On veut se souvenir de lui tous les jours », a-t-il ajouté, disant espérer qu'en raison des circonstances, les délais bureaucratiques seraient réduits.

Un drapeau avec le visage de Davide Astori Photo : Getty Images/Gabriele Maltinti

Davide Astori est mort dans son sommeil, à 31 ans, à la veille d'un match que devait disputer son équipe à Udine.

Sa mort a provoqué une très grande émotion partout en Italie et plus de 10 000 personnes ont assisté à ses funérailles, il y a 10 jours, à Florence.

La Fiorentina a déjà annoncé que le maillot no 13, que portait Astori, serait retiré et d'autres événements en souvenir du joueur sont prévus dans les mois à venir.