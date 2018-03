Pour faire de la place à Price, le CH a cédé Charlie Lindgren au Rocket de Laval. Il était dans la mêlée samedi dans une défaite de 4-0 contre les Maple Leafs à Toronto.

Price avait accompagné l’équipe à Toronto, mais comme troisième gardien. Le numéro 31 a repris l’entraînement avec ses coéquipiers la semaine dernière et n’a pas joué depuis qu'il a subi une commotion cérébrale le 20 février après avoir été atteint à la tête par un tir de Shayne Gostisbehere des Flyers à Philadelphie.

Price, 30 ans, a maintenu une fiche de 15-22-6 en 43 matchs cette saison, avec une moyenne de buts accordés de 2,98 et un taux d’efficacité de ,904.

En son absence, Niemi a remporté 5 de ses 15 départs, mais a maintenu des statistiques respectables (moyenne de 2,30 et efficacité de ,930).

Lindgren a connu son lot d’ennuis, comme en témoignent sa fiche de 4-8-2, sa moyenne de 3,03 et son taux d'efficacité de ,908.

Le Tricolore (26-34-12) a perdu sept de ses huit derniers matchs.

Les Panthers (35-27-4) sont à cinq points des Devils du New Jersey et du dernier billet disponible pour les séries dans l'Est.