Calvillo, quart le plus prolifique de l’histoire de la Ligue canadienne de football, a disputé sa dernière saison avec les Alouettes en 2013 et a ensuite fait ses classes comme entraîneur dans l’organisation.

Avant de superviser le travail des quarts, il a été entraîneur des receveurs (2015) et coordonnateur offensif (en 2015 et en 2016).

Calvillo a informé les Alouettes qu’il souhaitait prendre une pause après la saison 2017 et ne prévoyait pas être de retour avec l’équipe en 2018. Khari Jones a d’ailleurs été embauché en janvier pour le remplacer, en plus de se voir confier le poste de coordonnateur à l’attaque.

C'est l'entraîneur-chef des Argos, Marc Trestman, avec qui il a gagné ses deux dernières Coupes Grey, en 2009 et 2010, à Montréal, qui l'a convaincu de changer ses plans.

« Marc Trestman m’a appelé pour me dire que Marcus Brady quittait les Argos pour se joindre aux Colts d’Indianapolis et pour me demander si je voulais devenir son entraîneur des quarts. C’est sorti de nulle part », a expliqué Calvillo dans une vidéo mise en ligne par les Alouettes, dans laquelle il remercie l’équipe.

L’ancien quart de 45 ans quitte une équipe en reconstruction, exclue des éliminatoires pour une troisième année de suite en 2017 avec une fiche moribonde de 3 victoires et 15 défaites, pour se joindre à une organisation qui aspire encore aux grands honneurs après avoir gagné la Coupe Grey l’an dernier.

Et Calvillo trouvera à Toronto plusieurs visages familiers. Il travaillera avec Marc Trestman et Jim Popp, l'ancien directeur général des Alouettes.

Il connaît aussi très bien le receveur S.J. Green, une de ses anciennes cibles de choix, qui offre maintenant ses mains à Ricky Ray.

Les Argonauts ont par ailleurs confirmé la nomination de Tommy Condell comme coordonnateur offensif et de Mike Archer comme coordonnateur défensif. Greg Quick, lui, a été embauché comme entraîneur des secondeurs.