Un texte de Félix St-Aubin

Le discours du vétéran gardien s'est transformé en cri du coeur.

Celui qui réside dans le secteur où la tragédie s'est produite a pris la parole devant 15 312 spectateurs attristés comme très peu de ses confrères le font habituellement lorsqu'il est question d'un enjeu social.

On savait un peu avant le match qu'il allait parler, mais pas de cette manière. La façon dont il a parlé et la longueur de son discours, c'était vraiment impressionnant. Mike Matheson, défenseur des Panthers de la Floride

Quelques minutes avant qu'il prenne place au centre de la patinoire du BB&T Center, Luongo avait de la difficulté à contenir ses larmes.

« Il y avait beaucoup d'émotions dans l'amphithéâtre. C'est difficile de faire ça, mais on pouvait voir que ce qu'il avait à dire venait du coeur. Il voulait vraiment [que ses propos] aient un impact », a soutenu Matheson.

Le principal intéressé s'est senti concerné par la tragédie qui s'est déroulée à l'école Marjory Stoneman Douglas en raison des liens étroits qui l'unissent à cette municipalité. Le père de famille habite cette ville comptant près de 30 000 habitants depuis une douzaine d'années et son épouse a vu le jour et a été élevée à Parkland.

« Il y a des gars qui ont des enfants... C'était surtout en raison des enfants que ce n'était pas facile. C'est arrivé dans la communauté de Parkland, où habitent Luongo et quelques autres joueurs. Ça frappe encore plus parce que c'est proche de nous. C'était un beau discours », a dit Jonathan Huberdeau.

« C'était difficile pour lui de faire face à ça, pour tout le monde aussi, mais surtout pour lui parce que ses enfants vont à l'école près de l'endroit où il y a eu la fusillade, a-t-il poursuivi. On a ensuite essayé de redonner encore plus à la communauté et aux jeunes. »

Loin des yeux, près du coeur

Les joueurs des Panthers étaient au début d'une tournée canadienne lorsqu'ils ont appris l'existence de la tuerie qui a fait 17 décès. Ils ont renoué avec leurs partisans huit jours après le drame, le 22 février.

Au plus fort de la course pour les séries éliminatoires dans l'Association de l'Est, les Floridiens se sont regroupés durant ces temps difficiles. Ils ont en effet récolté 23 points sur une possibilité de 32, avec un rendement de 11 victoires, 4 défaites et 1 revers en prolongation.

« C'est difficile, c'est certain, mais tu veux le faire pour la communauté. C'est d'autant plus un défi, une motivation, a expliqué Huberdeau. C'est ce qu'on voulait faire, on est davantage motivés et unis depuis cet événement tragique. »

« Ç'a nous uni entre les joueurs, mais aussi avec la communauté, a ajouté Matheson. C'est vraiment dur quand de telles choses arrivent, on ne sait vraiment pas comment réagir, mais ça regroupe les gens. »