Grâce à son 43e but de la campagne, le Finlandais de 19 ans a égalé l'attaquant des Capitals de Washington Alex Ovechkin pour le sommet des meilleurs buteurs de la LNH.

La séquence de succès de Laine est la plus longue dans le circuit Bettman en ce moment. Elle lui permet d'améliorer son record pour la plus longue série de matchs avec au moins un point par un adolescent. Il a inscrit 18 buts et 8 aides dans cette séquence.

Ben Chiarot et Blake Wheeler, dans un filet désert, ont aussi enfilé l'aiguille pour les Jets (43-19-10).

Mattias Janmark et le capitaine des Stars, Jamie Benn, ont répliqué pour la formation texane (38-27-8).

Connor Hellebuyck a effectué 28 arrêts pour les Jets, qui ont égalé un record d'équipe pour le plus de victoires en une saison. Leur ancienne marque avait été établie en 2014-2015, lorsqu'ils avaient participé aux séries pour une première fois depuis qu'ils sont revenus à Winnipeg en 2011.

Ben Bishop a stoppé trois tirs avant de quitter la rencontre en raison d'une blessure au bas du corps. Kari Lehtonen l'a remplacé et a cédé 3 fois sur 20 lancers pour les Stars, qui n'ont pas gagné une seule des cinq rencontres de leur voyage à l'étranger (0-3-2).