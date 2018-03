Virtue et Moir étaient sortis de leur retraite il y a deux ans après une médaille d’argent aux Jeux de Sotchi en 2014. En 2010, à Vancouver, ils étaient montés sur la plus haute marche du podium avec un numéro marqué par leur jeunesse.

« Chaque compétiteur veut être le meilleur, être champion olympique. Ceux qui disent le contraire mentent, a affirmé Moir. On y va pour ça. Nos souvenirs de Sotchi ne sont pas amers. Ç’a été un jalon important dans notre parcours. »

« [À Pyeongchang] l’ambiance était électrisante. On ne s’attendait pas à un tel accueil », a pour sa part dit Virtue sur sa plus récente expérience olympique. On a été touchés par la quantité de drapeaux canadiens dans la foule et par le soutien des gens. »

Pendant l'entrevue, Moir s’est désolé de ne pas bien parler français, bien que lui et Virtue habitent à Montréal depuis 18 mois. Il a assuré qu’à leur prochaine apparition sur le plateau, l’entrevue sera entièrement dans la langue de Molière. Tessa Virtue a mentionné, en français, à quel point elle aimait la ville et les Québécois.

En Corée du Sud, le duo canadien a devancé de justesse les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron qui ont obtenu l'argent. Les deux couples partagent les mêmes entraîneurs, les Québécois Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon.

« On a toujours aimé s’entourer des meilleurs. Ce n’est rien de nouveau. Tout au long de notre carrière, on a côtoyé nos rivaux. Avec Gabriella et Guillaume, je crois qu’on s’est mutuellement poussés plus loin », a indiqué Virtue.

« Qu’on arrive à les battre en 2018 a été remarquable. On a un grand respect pour eux », a ajouté Moir.

Pour le couple de patinage artistique canadien, l'encadrement mental a été un point important sur lequel ils ont travaillé depuis leur retour à la compétition. À ce sujet, Virtue a raconté que le programme B2dix, qui permet aux athlètes d'être en constant contact avec des experts, les a véritablement aidés à retrouver un haut niveau.

« Tous les spécialistes sont en contact quotidiennement pour faire de nous de meilleurs athlètes. Cette nouvelle dynamique a fait toute la différence dans notre retour et elle y est pour beaucoup dans notre succès à Pyeongchang. »

Scott Moir compte quant à lui continuer de collaborer avec B2dix et avec ses entraîneurs pour encourager la relève.

« Des patineurs de grand talent émergent au Canada, en danse comme en simple. On va tout faire pour les appuyer », a-t-il conclu.

Vous pouvez écouter l'intégral de l'entrevue ici.