Westbrook a ajouté 14 mentions d’assistances et 13 rebonds pour réussir son 23e triple-double de la saison. Seuls Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138) et Jason Kidd (107) en ont plus que lui.

Le Thunder montre une fiche de 18-5 cette saison lorsque Westbrook réussit un triple-double. Il a ainsi mis fin à la séquence record de 11 victoires des Raptors.

Six joueurs des Raptors ont inscrit au moins 10 points et DeMar DeRozan a été le plus efficace avec 24. Kyle Lowry a pour sa part amassé 22 points.

DeRozan, Serge Ibaka et l’entraîneur-chef des Torontois Dwane Casey ont tous été expulsés de la rencontre dans la dernière minute pour avoir trop argumenté avec les arbitres.

Pour le Thunder, Steven Adams a marqué 25 points, deux de moins que son sommet. Il est brièvement rentré au vestiaire au troisième quart, mais il est revenu dans la rencontre.

Carmelo Anthony, une des vedettes du Thunder, a profité de cet affrontement pour dépasser Reggie Miller (25 279 points) au 19e rang de l'histoire de la NBA.