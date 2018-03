Harvey a confirmé sa 2e place au sprint contre le Suisse Dario Cologna. Avec son temps de 35 min 50 s 4/10, il a devancé Cologna de 4 dixièmes.

« C’était un peu surprenant, a reconnu Harvey. Les dernières semaines, j’étais vraiment fatigué et je ne me sentais pas super bien. Mais aujourd’hui, on dirait que j’ai réussi à aller trouver quelque chose de spécial pour terminer la saison. Donc c’est vraiment bien pour toute l’équipe. »

Le Russe Alexander Bolshunov a remporté cette dernière épreuve de la saison avec un chrono de 35:03,3.

Le prodige norvégien de 21 ans Johannes Hoesflot Klaebo a mis la main sur son premier grand globe de cristal. Il n'avait besoin que d'un point pour confirmer son triomphe. Il a pris la 25e place dimanche.

Harvey était parti 18e, avec un retard de 1:16 sur Bolshunov. Il a travaillé fort pour retrouver à mi-parcours le premier peloton, dans lequel se trouvaient Klaebo, Cologna et Martin Sundby.

« Je me suis essayé et, quand j’ai vu que les jambes réagissaient bien, j’ai pris beaucoup de confiance, a expliqué Harvey. Après ça, j’ai vu que j’avais de très bons skis et je l’ai joué très tactique jusqu’à la fin. »

Une fois que j’ai rejoint le groupe, il fallait que je récupère parce que j'ai dû faire un effort assez intense pour y arriver. Mais le rythme n’était pas trop élevé en avant, donc j’ai pu récupérer et ç’a joué en ma faveur. Après, il fallait juste que je sois bien placé vers l’avant du groupe, dans les trois ou quatre premiers, pour être capable de courir une éventuelle attaque et c’est ça qui est arrivé dans le dernier tour sur la montée de la mort, qui est une des montées les plus difficiles du circuit. Alex Harvey

Il termine ce minitour en 2e place, comme il l'avait fait l'année dernière à Québec.

Harvey conclut ainsi sa saison en 4e place du classement général avec deux 2es places et deux 3es, dont une au cumulatif du Tour de ski.

Chez les femmes, l'invincible Marit Bjorgen a devancé les Américaines Jessica Diggins et Sadie Bjornsen. La Canadienne Cendrine Browne a fini en 39e position.