Le but gagnant est venu de l’un des bâtons de Declan Farmer, qui avait aussi réussi à créer l’égalité en fin de rencontre.

L'Américain a pris possession de la rondelle au cercle des mises en jeu et est revenu rapidement dans l'enclave. Farmer a visé le coin supérieur gauche de la cage canadienne et son tir des poignets n'a laissé aucune chance à Dominic Larocque. La prolongation n'était vieille que de 3 min 30 s.



« C’est fou. C’était un match émotif, tellement serré. Le Canada a eu énormément de chance de marquer, mais notre gardien nous a vraiment aidés. Les gars ont fait un super travail en allant au filet et j’ai été en mesure de trouver la rondelle », a expliqué le jeune Américain de 20 ans.

Le but vainqueur des Américains lors de la finale de parahockey sur glace. Photo : Getty Images/Buda Mendes

À 37 secondes de la perfection

Avec un peu plus d'une minute à faire au dernier tiers et en avance 1 à 0, le Canada se dirigeait vers une victoire quand Rob Armstrong a tiré vers la cage laissée béante par les Américains dans l'espoir de provoquer la prolongation. Mais le tir d'Armstrong a terminé sa course contre le poteau.

Le jeu s’est alors transporté de l’autre côté et Declan Farmer a créé l’égalité avec 37 secondes à jouer à la rencontre.

La séquence n'est pas sans rappeler la finale féminine du hockey sur glace à Sotchi. Les Américaines, en avance 2-1, avaient elles aussi raté l'occasion de creuser l'écart avec moins de 90 secondes à faire au match quand la rondelle avait frappé le poteau d'un filet déserté par la gardienne canadienne. Marie-Philip Poulin avait créé l'égalité quelques secondes plus tard puis, comme Declan Farmer, avait elle-même marqué le but vainqueur en prolongation.

Pour l'équipe canadienne de parahockey à Pyeongchang, il s’agissait du premier but qu’accordait l’unifolié dans ce tournoi paralympique.

Le seul but canadien a été marqué alors qu’il restait moins de 3 minutes à faire au premier engagement.

L’attaquant Billy Bridges a profité d’une savante passe de Ben Delaney pour déjouer le portier américain, Steve Cash.

Après 20 minutes, les Américains n’avaient toujours pas dirigé un tir sur Larocque.

Ils ont été plus agressifs en deuxième, mais leur manque de précision et le brio du gardien canadien ont fait échouer toutes leurs tentatives, jusqu’à la dernière minute de jeu.

Au final, les États-Unis auront lancé 16 fois sur la cage canadienne. Pour leur part, les Canadiens ont défié 12 fois Cash.

« Je suis fier de l’équipe. C’est difficile de faire la part des choses présentement, c’est moche. Je crois qu’il y a des champions dans notre chambre, mais ils ne le savent juste pas encore. Je crois que nous allons être champions dans le futur », a affirmé le capitaine canadien, Greg Westlake.

La médaille d’argent canadienne est la 28e et dernière médaille du pays aux Jeux paralympiques de Pyeongchang. Le Canada, qui termine ainsi au 2e rang derrière les Américains (36 médailles), a largement effacé son record de 19 médailles établi à Vancouver en 2010.