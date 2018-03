Au relais mixte, le fondeur Mark Arendz, déjà gagnant de cinq médailles à Pyeongchang, a réalisé une impressionnante performance pour positionner la formation canadienne sur la deuxième marche du podium au relais mixte, dimanche.

Le futur porte-drapeau canadien à la cérémonie de clôture était le dernier à s’élancer dans ce relais 4 x 2,5 km. Avant son départ, le Canada se trouvait en 4e position.

Il a alors mis les bouchés doubles et a devancé coup sur coup les fondeurs japonais et allemand pour croiser le fil en 2e place et s'assurer d'une sixième médaille à ces Jeux paralympiques.

« C’est fantastique et encore plus spécial de pouvoir partager cette expérience avec mes coéquipiers. C’est notre première médaille en relais, c’est un moment historique », a réagi Mark Arendz quelques instants après la course.

Le Canada a terminé son parcours en 25 min 21 s 9/10.

C’est l’équipe ukrainienne qui a remporté les grands honneurs avec un temps de 24:32,9. L’Ukraine a dominé la compétition du début à la fin. L'Allemagne a complété le podium.

Outre Arendz, le quatuor canadien était composé de Nathalie Wilkie, d’Emily Young et de Chris Klebl.

Au relais mixte, la composition des équipes est faite par l’entraîneur-chef du pays et comprend des athlètes de toutes les catégories.

Quand j’ai vu la composition de l’équipe, je me doutais que nous pourrions remporter une médaille. Emily Young, fondeuse canadienne

Seulement deux fondeurs pour le relais ouvert

Le Canada a décidé d’utiliser seulement deux fondeurs pour le relais ouvert de 4 x 2,5 km.

Le duo composé des excellents Collin Cameron (assis) et Brian McKeever (malvoyant) n’a pas déçu en terminant avec une médaille de bronze.

Les fondeurs ont complété le parcours en 23:52,4.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article" Collin Cameron et Brian McKeever remportent le bronze au relais ouvert

Au moment de franchir la ligne d'arrivée, les Canadiens étaient 4es derrière les Ukrainiens, mais une pénalité de 30 s pour avoir devancé un relais a fait reculer le pays de l’Europe de l’Est en 5e place.

La France a remporté l’or et la Norvège l’argent.

Ces deux nouvelles médailles portent le compte du Canada à 10 en paraski de fond, ce qui leur confère le 1er rang dans cette discipline.