Federer, le favori de la compétition californienne, a signé une victoire en trois manches de 5-7, 6-4 et 6-4.

Si le premier rendez-vous entre les deux joueurs ayant un écart de 15 ans a été une promenade dans le parc pour Federer, qui avait triomphé 6-2 et 6-1 à Dubaï en 2015, le second en a été tout autrement.

Le Suisse s'est retrouvé mis au pied du mur à plusieurs reprises durant cet affrontement qui a duré 2 h 20 min.

En retard d'un bris à 2-4 et 3-4 lors des deux derniers actes, il a réussi à faire basculer la rencontre en sa faveur et s'est sauvé avec la victoire, une 17e cette saison en 17 duels.

Il a fallu être patient, accepter des échanges longs sans tenter de faire des coups fantastiques, et cela a fonctionné. Avec le vent, c'était difficile de faire la différence sur un seul coup. Le joueur de tennis Roger Federer

Le huitième jeu du tiers décisif a laissé des traces dans l'esprit de Coric, qui s'est offert une balle de 5-3, mais le Croate a craqué et a laissé Federer égaliser la marque 4-4 sur une double faute.

« Borna a été très constant durant le match, il a dominé les débats du fond du court. C'était compliqué », a affirmé le maestro helvète.

Le champion en titre aura l'occasion d'ajouter un troisième trophée à son palmarès de 2018, lui qui a d'ores et déjà été sacré vainqueur des Internationaux d'Australie et du tournoi de Rotterdam, aux Pays-Bas.

Sa bonne forme des derniers mois lui a notamment permis de gravir tous les échelons le séparant du 1er rang mondial après une pause de six ans.

Federer compte actuellement 97 couronnes sur le circuit de l'ATP, soit 12 de moins que le meneur incontesté, l'Américain Jimmy Connors.

Il a enlevé les honneurs du Masters d'Indian Wells à cinq reprises (2004, 2005, 2006, 2012 et 2017). Le Serbe Novak Djokovic l'a défait deux fois au tour ultime, en 2014 et en 2015.

Raonic ne fait pas le poids face à Del Potro

Dans l'autre demi-finale, l'Argentin Juan Martin Del Potro (no 6) s'est facilement défait du Canadien Milos Raonic (no 32) en deux petites manches de 6-2 et 6-3. La rencontre a pris fin après seulement 1 h et 5 min de jeu.

Raonic a été sans réponse face au premier service de son adversaire. Del Potro est parvenu à remporter 92% des points en pareille situation.

« Aujourd'hui, c'était un match très difficile, a indiqué le Canadien. Le tournoi c'est plus positif. Je n'ai pas joué beaucoup de tennis dans le dernier mois, alors de jouer une demi-finale en Masters 1000, c'est une importante progression. »

Del Potro a brisé le Canadien à quatre reprises, tandis que Raonic n'a jamais été en mesure de menacer le service de l'Argentin.

Au final, Raonic a toute de même réalisé six as, trois de plus que son rival.

Avant l'affrontement de samedi, le joueur de tennis de l'unifolié avait remporté deux des trois duels contre l'Argentin, dont le dernier dans le carré d'as du tournoi de Delray Beach, en Floride, il y a 13 mois.