Le natif de Sault-Saint-Marie, en Ontario, a terminé au pied du podium après une première descente de 49,61 s et une seconde en 48,78 s pour un temps cumulé de 1 min 38 s 39/100.

Marcoux, qui est légalement aveugle depuis l’âge de 9 ans en raison de la maladie de Stargardt, une forme rare de dégénérescence de la rétine, a participé à cinq épreuves à Pyeongchang. Il a remporté l’or en descente et le bronze au slalom géant.



En entrevue aux côtés de son guide Jack Leitch, le champion olympique s’est réjoui de ses performances aux Jeux ainsi que de celles des autres athlètes paralympiques.

« J'ai commencé les Jeux en force avec l'or en descente, et ç'a donné le ton pour le reste de la semaine », a-t-il affirmé.

C’est l’Italien Giacomo Bertagnolli qui a triomphé avec un temps de 1:36,12, 1:42 devant son plus proche compétiteur, le Slovaque Jakub Krako. L’athlète neutre paralympique Valerii Redkozubov a reçu le bronze.



Les trois Canadiens chutent en slalom en position debout

Kirk Schornstein, Braydon Luscombe et Alexis Guimond, les trois skieurs canadiens au slalom en position debout, n’ont pas été en mesure de finir leur première descente.

« Je n’avais aucune attente en slalom parce que je n’avais pas fait de course cette année. J’avais fait seulement une course et je m’étais entraîné seulement deux fois cette saison », a souligné le Gatinois de 18 ans Alexis Guimond. Médaillé de bronze au slalom géant, il s’est dit satisfait de ses performances à Pyeongchang, malgré cette dernière descente infructueuse.

Au total, 13 skieurs ont été victimes d'une chute ou d'une sortie de piste dès la première manche, dont le double médaillé à Pyeongchang Aleksei Bugaev, représentant de la délégation des athlètes neutres paralympiques.

C’est le Néo-Zélandais Adam Hall qui a obtenu la médaille d’or grâce à un chrono de 1:36,11. Hall était au 3e rang après la première descente, 18 centièmes derrière le meneur, l’Américain Jason Stanton. Ce dernier a gagné le bronze, tandis que le Français Arthur Bauchet a pris le 3e rang.

Aucun succès Canadien en slalom assis



La piste de slalom du Centre alpin de Jeongseon n’a pas été clémente pour les paraskieurs assis. Moins de la moitié des skieurs ont croisé le fil d’arrivée lors de la première descente du slalom. Parmi eux, le Canadien Kurt Oatway ne s’est pas qualifié pour la manche finale. Il avait remporté l’or au super-G en position assise.

Son compatriote Alex Cairns (1:56,94) a pris le 10e rang. Le Croate Dino Sokolovic a remporté la médaille d’or grâce à un temps de 1 min 39 s 82/100.

Le meneur après la première descente, le Néerlandais Jeroen Kampschreur, n’a pas terminé la deuxième manche et a été éliminé. Le Français Frédéric François a pris le 3e rang, tandis que l’Américain Tyler Walker a gagné l’argent.