C’est la première fois de l’histoire du tournoi mythique de la NCAA qu’une équipe classée 16e élimine la favorite dans sa portion du tableau.

Avant ce soir, les 135 matchs de la ronde des 64 s’étaient terminés en faveur de l’équipe classée au 1er rang.

Le garde de UMBC Jairus Lyles a mené l’attaque des Retrievers avec une récolte de 28 points. Il s’est particulièrement illustré en deuxième demie avec 23 points.

"Can this be the night?" #MarchMadness pic.twitter.com/h7N2kSV1Sh