Prix 2018 : inscription du 1er avril au 31 mai 2018

Critères : ouvert aux auteurs canadiens (citoyens ou résidents permanents), amateurs ou professionnels.

Longueur : poèmes ou groupe de poèmes inédits en vers ou en prose de 600 mots maximum (pas de minimum). Vous pouvez présenter un seul poème de 600 mots maximum, ou regrouper plusieurs courts poèmes en une seule inscription dont le compte total de mots ne doit pas dépasser 600 mots.

À gagner : 6000 $ offerts par le Conseil des arts du Canada, résidence d'écriture au Banff Centre des arts et de la créativité en Alberta et publication sur ICI.Radio-Canada.ca. Pour les finalistes : 1000 $ offerts par le Conseil des arts du Canada et publication sur ICI.Radio-Canada.ca.

