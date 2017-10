9 choses qui pourraient vous arriver si vous gagnez le Prix de la nouvelle Radio-Canada

1. Vous retrouver dans le studio de Plus on est de fous, plus on lit! avec Marie-Louise Arsenault

L'animatrice Marie-Louise Arsenault. Photo : Radio-Canada/Olivier Lalande

2. Croiser un ours à Banff pendant votre résidence d'écriture et en tirer le sujet de votre prochaine nouvelle, ou de votre biographie posthume, selon l'appétit de l'ours.

L'ours était tranquillement perché dans un arbre Photo : Ici Radio-Canada

3. Faire de votre nouvelle le chapitre d'un roman, trouver un éditeur, publier votre roman et en faire un film (Marie-Sissi Labrèche, Prix de la nouvelle, 1999).

Une scène tirée du film « Borderline », d'après les romans de Marie-Sissi Labrèche « Borderline » et « La brèche », avec Isabelle Blais. Photo : Max Films

4. Recevoir un appel de nous au bureau. Croire à un canular. Rappeler pour être sûre que ce n'est pas une blague. Sortir, faire une promenade, reprendre ses esprits et revenir toute souriante au travail (Suzanne Myre, Prix de la nouvelle, 2001).



Un téléphone ancien. Photo : iStock

5. Pouvoir épingler au-dessus de votre bureau les bons mots de Pierre Foglia à votre sujet dans La Presse pour vous encourager à écrire chaque matin (Alexandre McCabe, Prix du récit, 2012).



Le billet de Pierre Foglia dans La Presse à propos d'Alexandre McCabe, lauréat du Prix du récit Radio-Canada 2012 pour « Chez la reine, les exilés », devenu depuis un roman, « Chez la reine » (La peuplade). Photo : lapresse.ca/capture d'écran

6. Avec la bourse de 6000 $ offerte par le Conseil des arts du Canada, rembourser (enfin) votre dette étudiante, ou votre dentiste, et ne plus avoir à frôler les murs quand vous croisez votre banquier.

Photo : IS/iStock

7. Pouvoir enfin répondre, aux soupers de famille, quand on vous demande votre profession : oui j'écris, et j'ai même gagné un prix.

Geneviève Jannelle recevant en 2012 sa bourse de 6000 $ des mains de Diane Miljours, du Conseil des arts du Canada Photo : Gunther Gamper

8. Rencontrer l'amour, comme cette finaliste anglophone (Erika De Vasconcelos) qui, à une soirée littéraire, parla de son texte à un auteur (Nino Ricci), ne sachant pas qu'il l'avait lu l'année précédente à titre de membre du jury, poursuivit la conversation et, de fil en aiguille, finit par l'épouser.

Deux personnes se tiennent la main Photo : iStock

9. Passer à la télévision pour la première fois, se faire qualifier de « jeune dramaturge qui promet », puis devenir une icône de la littérature d'ici (Michel Tremblay, Concours des jeunes auteurs Radio-Canada, 1964).

Michel Tremblay Photo : Joshua Kessler