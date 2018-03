Dans son bilan annuel, l'Administration portuaire souligne que ces travaux ont été effectués à plus de 80 % par des entreprises et des travailleurs locaux. Quelque 300 personnes ont travaillé sur le chantier au plus fort des travaux, en novembre dernier.

La livraison du quai est toujours prévue pour la fin de mars. L'installation des équipements se fera au printemps. Les installations seront prêtes d'ici la fin de l'été. La capacité de chargement sur les minéraliers passera à 8000 tonnes à l'heure.

Le directeur de l'Autorité portuaire de Sept-Îles, Pierre Gagnon, explique que les projets miniers en cours pourront alors profiter pleinement des nouvelles installations. « Le quai sera définitivement prêt pour les usagers comme Tata et Labrador Iron Mines, également Alderon », précise M. Gagnon. Quant à New Millennium, la mise en production vise davantage les environs de 2020, ajoute le directeur du Port.

Pour le Port, un des événements marquants de l'année aura été la venue du CSB Years, un minéralier d'une capacité de chargement de plus de 300 000 millions de tonnes métriques.

Le navire, d'une longueur de 330 mètres, est reparti en direction de la Chine avec à son bord 302 264 tonnes de minerai en provenance du gisement du lac Bloom, de Cliffs Ressources naturelles.

L'Administration publie chaque année son bilan annuel à l'occasion de la remise de la canne à pommeau d'aluminium et de fer au capitaine du premier bateau de l'année à accoster au port de Sept-Îles.

Cette année, cet honneur échoit au capitaine chinois du minéralier Huang Shan qui bat pavillon panaméen. Le bateau, qui arrivait des Pays-Bas, quittera le port à la fin du mois à destination de Qingdao, en Chine, avec à son bord 165 000 tonnes de fer de la minière Cliffs Ressources naturelles.

Le Port de Sept-Îles est le plus important port minéralier en Amérique du Nord. Son volume d'activité atteint plus de 27 millions de tonnes annuellement. L'installation contribue à près de 4000 emplois directs et indirects, ce qui génère annuellement près de 1 milliard de dollars dans l'économie régionale et nationale.