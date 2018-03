Quelque 130 travailleurs, dont une centaine de la région, s'activent sur le chantier qui arrive à mi-parcours.

Les groupes Pomerleau et Sandvik Canada, responsables des travaux, ont en effet mobilisé les effectifs régionaux afin de respecter le calendrier et le budget. Les contrats accordés aux entreprises locales pour les équipements et les services s'élèvent à plus de 20 millions de dollars.

Le PDG du port, Pierre Gagnon, souligne que le futur quai, qui disposera d'une capacité de chargement initiale de 50 millions de tonnes, constitue un bel exemple de développement durable. « C'était primordial, explique-t-il, que ces activités puissent être concentrées, pas dans trois, quatre ou cinq quais pour satisfaire les besoins de différents joueurs, mais dans une seule infrastructure pour minimiser les impacts ou l'empreinte environnementale. » Le quai, ajoute le PDG, sera aussi doté d'équipements d'avant-garde.

Pierre Gagnon, PDG du port de Sept-Îles

Le chantier en cours est le résultat de cinq ans de préparation. Le retrait récent du financement de Champion Minerals, qui devait investir 26 millions dans la construction du quai, n'en compromet pas la réalisation. Avec les perturbations du marché du fer depuis deux ans, Pierre Gagnon conçoit que les promoteurs miniers ne seront pas tous prêts en même temps.

La rentabilité sera au rendez-vous, assure-t-il. D'autres promoteurs seraient aussi en lice pour optimiser la nouvelle infrastructure. « La phase 2 est déjà dans les cartons, poursuit le PDG du port de Sept-Îles. Lorsque le marché sera prêt pour que l'on puisse passer à la phase action et mise en place, on sera prêts déjà pour prolonger cette infrastructure et accommoder la demande du marché. »

Cette seconde phase de construction ajouterait une capacité de transbordement de 50 millions de tonnes aux infrastructures actuellement en construction.