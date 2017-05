M. Champ a rendu l'âme à Washington où il vivait vers la fin de sa carrière, selon ce qu'a déclaré son fils au réseau anglais de Radio-Canada, la dernière organisation pour laquelle il a travaillé.

M. Champ a quitté ses fonctions de correspondant de la CBC à Washington en 2008, mais encore cette année, il produisait, sur Internet, des chroniques portant sur la politique américaine pour le compte de la société d'État.

Il a travaillé pendant 15 ans à titre de journaliste d'enquête pour l'émission d'affaires publiques W5, au réseau CTV, et occupé les fonctions de chef des bureaux à Washington et à Londres, également pour CTV. Il a aussi oeuvré pour le réseau américain NBC en Europe et à Washington, avant de se joindre à CBC Halifax en 1993.

M. Champ a amorcé sa carrière journalistique à Brandon, au Manitoba, à titre de reporter au Brandon Sun.

Il laisse dans le deuil son épouse et cinq enfants, a précisé la CBC.