Ottawa a versé 55 millions de dollars en février, soit le quart des 220 millions de dollars nécessaires pour réaliser les travaux d'ici le printemps 2014. Les quatre utilisateurs confirment leur intérêt en signant des ententes renouvelables de 20 ans.

New Millennium Iron injecte 38 millions de dollars, ce qui lui garantit l'accès au quai pour expédier 15 millions de tonnes de fer par an, à partir des gisements situés près de Schefferville. « On croit que notre projet taconite va aller de l'avant. Nous nous sommes organisés pour le faire avec notre étude de faisabilité de l'ordre de 50 millions de dollars. Et si on ne fait pas cet investissement-là, on n'aura pas les moyens d'expédier notre produit dans des grands bateaux. C'est pour ça que c'est tellement important. Notre partenaire Tata Steel a besoin du minerai en Europe », a indiqué le président-directeur général, Dean Journeaux.

Minéraux Champion injecte 25 millions de dollars pour expédier 10 millions de tonnes de minerai par an du site Fire Lake Nord, près de Fermont. Lundi, la minière Alderon a signé une entente de 20 millions de dollars afin de pouvoir acheminer 8 millions de tonnes tirées de la mine Kami, au Labrador. Labrador Iron Mines, qui exploite de petits gisements au sud de Schefferville depuis l'automne dernier, paie 13 millions de dollars pour le chargement de 5 millions de tonnes de minerai par an.

L'autorité portuaire reste discrète sur tous ces développements. Les accords signés cette semaine réduisent toutefois sa contribution à une soixantaine de millions de dollars. Des appels d'offres sont en cours.

D'après le reportage de Louis Garneau