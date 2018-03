La valeur, j'en perds tous les jours. C'est une des raisons pourquoi faire j'ai vendu. Je me suis dit je vends ou je n'aurai plus rien. Serge Dionne, résident de Dolbeau-Mistassini

Serge Dionne a été forcé de vendre son terrain, craignant de perdre la valeur. Photo : Radio-Canada

Steeve Allard et de Louise Godin pourraient se retrouver dans la même situation

D'autres résidents de la pointe Langevin sont inquiets. Photo : Radio-Canada/Mélissa Paradis

Le secteur de la pointe Langevin a été fermé aux activités hivernales pour limiter l’impact sur les berges.

La Ville de Dolbeau-Mistassini travaille maintenant de concert avec Rio Tinto pour trouver une solution permanente.

« Là, il faut trouver la cause. Mais on sait que les solutions, fort probablement, ne seront pas simples. C'est un dossier qui ne peut pas se régler en quelques semaines. Ça va prendre plus de temps que ça », explique le maire Pascal Cloutier.