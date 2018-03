Avec les informations de Lise Millette

Elle le fait « pour qu'on puisse, au final, garder ces jeunes-là ici, garder notre talent, le partager et faire en sorte que l'Abitibi-Témiscamingue devienne un haut lieu du numérique, parce qu'on a tous les facteurs pour se tailler une place importante ».

Parmi ces facteurs, on retrouve des lieux de création et de diffusion de plus en plus adaptés. Outre le Petit Théâtre, l'Agora des Arts est aussi en voie d'être modernisée. Plusieurs artistes régionaux développent aussi cette filière.

Une expertise régionale

Lui-même artiste des arts numériques, Jean-Ambroise Vesac est également professeur en création numérique et nouveaux médias à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

Il est aussi responsable du développement de l'Espace Lab, le Laboratoire de recherche et de co-création de l'UQAT. Selon lui, il ne fait aucun doute que la région a tout le potentiel pour développer sa filière numérique.

L'UQAT est la seule université québécoise dotée d'un studio de captation de mouvement. (archives) Photo : Radio-Canada

« Nous avons des talents qui circulent ici, qui s'amusent, qui cherchent, qui exploitent. Nous réalisons des partenariats à l'extérieur et on peut devenir un point au Québec, en région, où se développe le numérique. L'innovation, c'est un esprit! », lance-t-il.

Demeurer dans la région

Vanessa Mahoney appartient à cette génération de jeunes talents. À 28 ans, elle est consultante en numérique et a choisi de demeurer dans la région.

J'aime beaucoup la région, j'aime la nature, j'aime la pêche. Je ne me voyais pas sacrifier tout ça et, avec le numérique, c'est possible. Vanessa Mahoney, consultante en numérique

Selon elle, le numérique pourrait aussi avantageusement s'imposer sur certaines industries ressources.