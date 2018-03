Un texte de Marie-Hélène Paquin

Cette association a été mise au jour lors du dépôt du budget par le gouvernement provincial, mardi, alors que le projet recevra 7,5 millions de dollars sur 5 ans.

Denis Martel, recteur de l'UQAT, explique la nature du projet, qui se prépare depuis déjà quatre ans.

« C'est un regroupement qui vise à développer des expertises un peu plus spécifiques quant à l'exploitation et le traitement des résidus dans le secteur du lithium et de ce qu'on appelle les terres rares. C'est une expertise qui n'existe pas vraiment au Québec, particulièrement sur la gestion des résidus », affirme-t-il.

Un cristal de spodumène contenant du lithium. (archives) Photo : Pier Gagné

Du technicien au post-doctorant

Cette alliance pourrait ainsi profiter aux compagnies minières québécoises, mais aussi de partout dans le monde.

« On souhaite développer des expertises, former du personnel qualifié allant du technicien au docteur et au post-doctorant, pour donner aux entreprises du Québec qui se mettent à exploiter de nouveaux métaux toute l'expertise pour gérer ces dossiers-là, allant du début de l'exploitation jusqu'au traitement des sols et traitement des résidus », précise Denis Martel.

Les coûts estimés du projet s'élèvent à près de 13 millions de dollars et les détails devraient être dévoilés au cours des prochains mois.