Même si plusieurs s'entendent pour dire qu'il est imprudent d'en envoyer ou d'en partager, ils énumèrent facilement les raisons qui poussent les jeunes à le faire.

Concours de popularité; faire partie du groupe; confiance aveugle; toutes des raisons évoquées par des élèves de l'école Mathieu-Martin.

Cette situation qui semble être répandue est pourtant très peu dénoncée auprès des membres du personnel de l'école. « Tu vas pas voir un élève aller voir un enseignant dire qu'il a envoyé un nude, c'est plus personnel », explique Jérémie Delarosbil, 15 ans.

Si ça m'arrivait, évidemment je n'irai pas voir l'école, parce que l'école ferait rien. J'irai probablement à la maison des jeunes. Ariane McGraw, 17 ans

Sylvie LeBlanc est travailleuse sociale au Centre Boréal, un centre d'expertise pour les enfants victimes d'agression sexuelle au Nouveau-Brunswick. Près d'une fois par semaine, elle reçoit une victime de photos explicites dans son bureau. « Il y a une photo qui a été envoyé et la personne sent vraiment l'impuissance dans toute cette situation là. Donc c'est de rétablir ce sentiment de pouvoir pour cette personne là pour qu'elle puisse être capable de prendre sa vie en main après et guérir. »

selon la travailleuse sociale, il faut sensibiliser et éduquer les élèves dès le plus jeunes âges.

Les étudiants sont du même avis : il n'y aura jamais assez de sensibilisation si ils veulent un jour renverser la tendance.