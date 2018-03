Un texte de Thibault Jourdan

« J’ai été vraiment très touché par plusieurs organismes, entreprises et plusieurs individus aussi, personnellement, qui croient tellement dans notre programme qu’ils sont prêts à nous aider financièrement. Ça me touche profondément », déclare le directeur adjoint de l’École catholique d’évangélisation de Saint-Malo, Kevin Prada.

L’organisme a soumis une demande auprès de Service Canada pour obtenir une subvention dans le cadre du programme Emplois d'été Canada (EEC). Mais celle-ci leur est revenue car elle était incomplète. L’organisme a refusé de cocher la case indiquant que l'emploi offert et le mandat principal de l'organisme sont conformes aux droits de la personne au Canada, notamment aux valeurs sous-jacentes à la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que d'autres droits.

Cette nouvelle mesure, ajoutée aux critères d’obtention de la subvention cette année, pose problème à plusieurs organismes religieux pro-vie.

« On a donc renvoyé en février une nouvelle demande avec une lettre expliquant notre refus de cocher cette case », détaille Kevin Prada. Depuis, l’École d’évangélisation est dans l’attente.

10 000 $ en jeu

Le montant que l’organisme obtient habituellement dans le cadre du programme EEC n’est pas négligeable. « Cela représente 13 à 14 % de notre budget annuel », ajoute Kevin Prada, soit 10 000 $. Cette somme est utilisée pour la tenue de camps d'été.

La somme manquante, aussi importante soit-elle, pourrait cependant être rapidement comblée, alors qu’un élan de générosité s’organise dans la communauté francophone pour soutenir l’école.

« On a plusieurs organismes de la communauté qui veulent nous aider à remplir ce vide financier, des individus font des dons, explique Kevin Prada. Ici même à Saint-Malo on a un programme de parrainage donc on a plusieurs différentes entreprises, par exemple la pharmacie, la boulangerie de St-Pierre-Jolys, le boucher de Saint-Malo qui vont nous appuyer cette année financièrement. »

Dans plusieurs villages, les Chevaliers de Colomb se mobilisent aussi. Ceux de La Broquerie préparent quelque chose tandis qu’à Lorette, par exemple, un déjeuner a permis de récolter plus de 1000 $ selon Kevin Prada.

« Il y a plusieurs chevaliers à Lorette dont la famille est impliquée avec l’École catholique d'évangélisation à Saint-Malo et cette cause a été proposée pour le déjeuner. Ça fait partie de notre foi, on supporte notre foi », explique Henri Chartier, l’un des membres des Chevaliers de Colomb de Lorette.

Pas d’impact sur les familles

Grâce à toute cette mobilisation, Kevin Prada est confiant que la somme de 10 000 $ sera récoltée d’ici le mois de mai.

Il ajoute que, quoi qu’il arrive, il n’y aura aucun impact sur les programmes prévus cet été. « Les parents et les enfants ne verront aucun changement, assure-t-il. Il y a déjà une vingtaine d’enfants inscrits aux camps d'été, les frais ne vont pas changer », assure-t-il.

Le directeur adjoint de l’École catholique d’évangélisation reste néanmoins prudent pour les années à venir. Si l’organisme ne reçoit plus la subvention dans le cadre du programme Emplois d’été Canada, il s’attend à ce que cela se ressente. « Il faudra peut-être qu’on réévalue notre structure de frais pour pouvoir continuer à avoir le nombre de membres du personnel qu’il nous faut tout en ayant un camp de très haute qualité », prévient-il.