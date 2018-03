Il s’agit d’un des 12 événements, personnes ou lieux ayant été reconnus comme tel, mardi.

Le gouvernement affirme que la naissance et la survie des « cinq sœurs identiques, prématurées et de taille inférieure à la moyenne » représente un événement sans précédent qui a attiré une attention internationale.

Les quintuplées demeurent une source de fascination dans certains milieux.

Dernièrement, un groupe a organisé une campagne d'un an pour préserver la maison d'enfance des sœurs à North Bay, en Ontario, et en faire un musée. La campagne a été couronnée de succès et la maison a été relocalisée avec succès à North Bay en novembre dernier.



Le porte-parole de la famille, Carlo Tarini, affirme que le musée ouvrira probablement ses portes en juillet ou en août.

M. Tarini a déclaré que les deux quintuplées qui sont toujours en vie, Annette et Cécile Dionne, étaient « heureuses et fières » de la reconnaissance officielle du gouvernement.

Anette, Cécile, Émilie, Marie et Yvonne Dionne sont devenues des vedettes instantanées à leur naissance le 28 mai 1934.

Leur arrivée avait alors été considéré un miracle médical. À l'époque, elles représentaient les seuls quintuplés à survivre plus de quelques jours. Leur histoire avait fait les manchettes dans le monde entier.

Beaucoup ont essayé de tirer parti de leur renommée, y compris le gouvernement de l'Ontario, qui les a retirées de la garde de leurs parents et en a fait une attraction touristique pendant les neuf premières années de leur vie.

Les jumelles n'étaient pas autorisées à vivre dans la maison familiale ou à jouer avec leurs frères et soeurs. Une pouponnière avait alors été construite de l'autre côté de la route, face à la maison familiale, et des infirmières et des enseignants avaient été embauchés pour s'occuper des filles.

Surnommée Quintland, la maison des filles Dionne était devenue une attraction touristique lucrative pour la province pendant les années de la Grande Dépression. Pendant l'apogée de Quintland, lorsque les sœurs pouvaient être observées à travers un verre à sens unique, plus de cinq millions de touristes s’y étaient rendus. Les retombées économiques avaient été estimées à 500 millions de dollars.

Deux des quintuplées sont mortes jeunes - Emilie d'étouffement lors d'une crise d'épilepsie à l'âge de 20 ans et Marie d'un caillot de sang au cerveau à l'âge de 36 ans.

Dans les années 1990, les trois jumelles Dionne qui étaient en vie à ce moment ont poursuivi le gouvernement de l'Ontario en justice pour les avoir séparés de leur famille. Elles avaient par la suite reçu 4 millions de dollars de la part de la province en guise de compensation.

Leur maison de naissance a été achetée par la ville de North Bay et déménagée à Corbeil, en Ontario, en 1985, puis transformée en musée dédié à l'histoire de la famille.