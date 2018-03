C'est au retour d'un voyage à San Francisco que Pénélope Lachapelle ainsi que son associée du restaurant Nina Pizza ont eu l'idée de lancer ce mouvement.

« J'ai remarqué à plusieurs endroits des commerces affichant "we welcome you", explique-t-elle. Je me suis dit quel beau message dédié à tout le monde. »

Une version française de l'affiche a été réalisée dans le but d'en faire la distribution gratuitement un peu partout dans la ville de Québec.

« Je pense qu'on a un climat social à Québec qui n'est pas toujours très inclusif », insiste Mme Lachappelle.

Depuis la création du mouvement lancé lundi, plus d'une dizaine de commerces des quartiers centraux ont apposé l'affiche.

« Je pense qu'avec tout ce qui se passe ça va juste faire un petit baume ca accueille les gens ça aide les gens à entrer dans le commerce les clients de se sentir en sécurité », avance pour sa part Émilie Hébert, copropriétaire de la boutique Article 721.

« Je trouve ça très intéressant. Je me suis que ça pourrait être bien aussi à la maison sur notre porte », a réagi Laurance Moisan-Bédard, une cliente.

Pénélope Lachappelle espère que son mouvement inspirera d'autres initiatives du genre et aura un effet mobilisateur dans la lutte à l'intolérance.

Avec les informations de Nicole Germain