En plus des secteurs de l'éducation et de la santé, la voie de contournement de Lac-Mégantic et l'aéroport de Sherbrooke sont les deux éléments qui devraient bénéficier largement du réinvestissement massif du Parti libéral, selon ce qui ressort du quatrième budget équilibré de suite déposé mardi par le ministre des Finances Carlos Leitao.