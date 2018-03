Un texte de René Saint-Louis, journaliste à l'émission Le 15-18

La plainte des deux anciens conseillers au DGEQ n'est que l'un des éléments qui ébranlent le conseil de ville de Saint-Jérôme, où la politique provinciale semble s'être immiscée. Les tensions sont d'ailleurs palpables depuis le 8 mars dernier.

Ce jour-là, la conseillère Nathalie Lasalle, dont les sympathies pour le Parti québécois (PQ) sont bien connues, a claqué la porte du parti du maire pour siéger comme indépendante. Elle estimait alors que le parti était devenu une clique fermée cherchant à la contrôler.

Son histoire ressemble à celles de Mario Fauteux et André Marion, deux conseillers que le maire a écartés quelques heures à peine avant la limite du dépôt des candidatures en octobre dernier. Ils venaient pourtant de compléter un premier mandat dans l'équipe de Stéphane Maher.

Le maire dit avoir agi de la sorte pour atteindre la parité hommes-femmes parmi ses candidats, mais les deux conseillers affirment plutôt que c'est leur allégeance péquiste qui les a mis sur des sièges éjectables.