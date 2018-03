Le dernier cas dont a été témoin le gérant est celui d’un homme venu se servir du guichet pour rembourser une somme excédentaire de 1000 $ qu’il disait avoir reçu en guise de salaire pour un emploi temporaire. De nombreux autres cas concernent des transactions financières initiées par des arnaqueurs prétendant être des agents de l’Agence du revenu du Canada. Un message à l’écran du guichet met pourtant en garde les utilisateurs contre de tels dangers.

Un message à l’écran du guichet met en garde les utilisateurs. Photo : Radio-Canada/Photo offerte par Donald St-George

Le guichet de The Computer Nook est l’un des rares de la sorte dans le Nord ontarien. « J’ai souvent des gens qui viennent d’Espanola, de North Bay pour l’utiliser », raconte-t-il. Malgré l’intérêt grandissant que suscitent les cryptomonnaies, le Sudburois estime qu’il y a un grand besoin de sensibilisation à son fonctionnement. « C’est un investissement à risque et non pas un compte d’épargne », avance-t-il.

S’il arrive d’ailleurs à déjouer plusieurs des arnaques dont sont victimes ses clients, c’est surtout grâce au manque d’expérience de ceux-ci. Il affirme intercepter des arnaques lorsqu’un client qui ne sait pas comment utiliser le guichet demande de l’aide. C’est au moment où M. St-George pose quelques questions dans le but d’aider l’utilisateur du guichet qu’il découvre, habituellement, qu’il y a anguille sous roche.

En 2017, le Centre antifraude du Canada a répertorié 417 cas de fraude liés aux cryptomonnaies à travers le pays.

La division des enquêtes criminelles de la Police du Grand Sudbury n’a toujours pas eu affaire à l’un deux, mais dit être au courant de l’ampleur du phénomène ailleurs en province, là où les guichets Bitcoin sont plus accessibles.

Les cas de fraude de tous genres sont d’ailleurs à la hausse dans la ville du nickel, avec 545 cas répertoriés en 2017 comparativement à 353 l’année précédente. Au cours des trois derniers mois, 85 cas ont été signalés.

Les personnes âgées plus vulnérables

Selon le Centre antifraude du Canada, les arnaqueurs s’en prennent plus facilement aux personnes âgées. Les stratagèmes varient souvent des escroqueries de propriétés foncières aux stratagèmes de sites de rencontre virtuelles.

Le constat de la vulnérabilité des personnes âgées a d’ailleurs incité la Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario (FARFO) à mettre sur pied le programme « Aînés branchés et formés ». Plus d’une centaine de participants de partout en Ontario ont pris part, depuis le mois de mars, à des ateliers portant sur l’usage des nouvelles technologies. « Il s’agit d’encourager les gens à ne pas avoir peur, de garder les yeux ouverts et d’être capable de naviguer internet en sécurité », indique le directeur général de la FARFO, Gilles Fontaine.