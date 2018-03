L'embarcation de la compagnie Croisières Essipit avait heurté un objet non identifié, le pilote et un passager avaient été éjectés, deux autres personnes avaient été blessées.

Le BST a soulevé des lacunes et émis certaines recommandations en ce qui a trait à la sécurité des passagers et au matériel de communication à bord des navires de la compagnie.

Croisières Essipit

Le porte-parole des Croisières Essipit, Marc Chaloult, assure que plusieurs mesures ont été prises depuis l’accident survenu le 29 août 2016 et ce, sans attendre le rapport d’enquête du Bureau de la sécurité des Transports du Canada rendu public mardi.

C'est sur ce genre d'embarcation qu'est survenu l'accident en août 2016. Photo : Radio-Canada/Benoit Jobin

Dès la fin de la saison 2016 et pour l’ensemble de la saison 2017, plusieurs correctifs ont été apportés pour améliorer la sécurité sur les embarcations pneumatiques à coque rigide de l’entreprise utilisées pour les excursions d’observation aux baleines.

Croisières Essipit a modifié l'emplacement des bouées de sauvetage, revu la configuration du matériel radiotéléphonique pour les appels d’urgence et bonifié l'exposé des règles de sécurité aux passagers avant le départ.

« L’absence d’un dispositif de remontée à bord, ça il y en avait déjà un, c’est-à-dire à l’arrière des moteurs, il y a une plate-forme, on nous a demandé de rajouter une échelle, cela a été fait », précise Marc Chaloult.

Les entreprises Essipit. Photo : Radio-Canada

Dans le rapport du BST, il est question parfois d'un objet non identifé et parfois d'un mammifère marin. Selon Croisières Essipit, il n'est pas certain que leur embarcation ait frappé une baleine ou un autre mammifère marin. Marc Chaloult émet l'hypothèse que l'embarcation ait plutôt frappé un tronc d'arbre.

Croisières AML

Marie-Josée Tremblay, porte-parole pour Croisières AML, qui offre aussi des croisières en embarcation pneumatique à coque rigide pour l’observation de baleines au Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, assure que son organisation étudie attentivement le rapport du BST sur l’accident survenu chez son compétiteur.

Lors de l’accident aux Bergeronnes, un seul membre d’équipage était à bord.

Marie-Josée Tremblay estime que croisière AML pourrait étudier la possibilité de mettre en tout temps un membre d’équipage à l’avant du bateau et un autre au poste de pilotage sur ses plus petites embarcations pneumatiques à 24 passagers afin d’améliorer la sécurité.

« Ce serait à voir, on n’est absolument pas fermés à cette idée-là, indique Marie-Josée Tremblay. C’est peut-être quelque chose qui pourrait venir éventuellement. Et puis de toute façon, j’ai l’impression aussi que, dans les années à venir, peut-être que l’on s’en ira de plus en plus vers des Zodiacs à 60 passagers qui eux, ont d’office deux membres d’équipage à bord. »

Avis aux compétiteurs

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada a envoyé une copie de l’avis de sécurité faisant état des lacunes de l’équipement de sécurité à bord du navire en cause et des autres problèmes de sécurité relevés dans le rapport à cinq autres compagnies œuvrant dans le domaine de l’observation des mammifères marins.