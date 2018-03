Le budget Leitão comprend des projets pour la Mauricie et le Centre-du-Québec. Le Plan des infrastructures du Québec 2018-2028 prévoit d'étudier l'agrandissement et le réaménagement de l'urgence de l'hôpital du Centre-de-la-Mauricie, une promesse de 31 millions formulée lors de l'élection de 2014 et attendue depuis.