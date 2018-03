Un texte de Louis Gagné

« On est accotés. Quand à moi, on ne peut plus en ajouter », a affirmé le ministre, mardi, lors de la présentation du budget 2018-2019.

Le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2018-2028 prévoit des investissements records de 100,4 milliards de dollars.

Carlos Leitao soutient que le PQI a atteint une limite et que le Québec n’a pas les moyens, à court terme, de financer un deuxième projet de transport d’envergure dans la région de la Capitale-Nationale, en plus de celui du tramway.

Il a tenu à préciser que son gouvernement continuait de financer les travaux du bureau de projet sur le troisième lien. Ce dernier bénéficie d’une enveloppe de 20 millions de dollars accordée dans le budget l’an dernier.

Selon le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, la déclaration du ministre Leitao démontre le manque d’engagement du gouvernement Couillard à l’égard du projet de troisième lien.

« On a un peu la preuve que ce n’est pas sérieux, le Parti libéral, quand il parle du troisième lien », a réagi M. Legault.

Avec la collaboration de Louise Boisvert et Nicolas Vigneault