Un texte d'Abdoulaye Cissoko

Après des mois passés à consulter les communautés en situation minoritaire, le gouvernement Trudeau va dévoiler, mercredi, son Plan d'action sur les langues officielles.

La Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) demande que le gouvernement fédéral revoie à la hausse son engagement envers le français.

Pour le président de la FCFA, Jean Johnson, le nouveau plan devrait donner aux organismes la capacité et les moyens de répondre aux besoins des communautés francophones. Il réclame un plan qui va transformer ces communautés.

La FCFA veut, entre autres, que le Plan se penche sur des dossiers importants comme la petite enfance et l'immigration.

immigration

Lors d'une rencontre en immigration qui a eu lieu la semaine dernière à Calgary, les responsables gouvernementaux ont annoncé un nouvel investissement de 41 millions de dollars sur 5 ans, qui sera contenu dans le plan d’action.

Des jeunes immigrants participent à un camp d'été de l'Accueil francophone à Winnipeg Photo : Geneviève Murchison

Bintou Sacko est directrice de l’Accueil francophone et de l’immigration à la Société de la francophonie manitobaine. Elle dit attendre le dévoilement du plan avec sérénité, car elle estime que le dossier de l'immigration est devenu une priorité pour le gouvernement actuel.

Le dossier de l'immigration est important, car il englobe plusieurs dimensions : la dimension économique et sociale et, surtout, la dimension démographique parce que les immigrants sont un atout pour les communautés en milieu minoritaire. Bintou Sacko, directrice de l’Accueil francophone et du dossier Immigration à la Société de la francophonie manitobaine

Selon elle, les 41 millions de dollars sont un très bon point de départ, même si le montant ne serait pas suffisant. « Ce qui est intéressant, c’est que ces fonds iront directement aux communautés », souligne la directrice de l’Accueil francophone.

En économie

Au Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM), le directeur général, Louis Allain, est impatient de voir le contenu du nouveau plan d'action. « Surtout que pour le CDEM, il y a le fonds d’habilitation qui est celui de notre principal bailleur de fonds, explique-t-il. Comme bénéficiaire, on a les yeux rivés sur ce qui va être présenté. »

Louis Allain aimerait voir une majoration de l'aide financière accordée au CDEM. « Depuis 10 ans, c’est le statu quo, autant pour le CDEM que pour RDEE Canada, [soit] le Réseau de développement économique et d’employabilité, qui est notre partenaire national », précise-t-il.

Sur le plan de l’immigration, Louis Allain affirme que le CDEM attend aussi des mesures en ce qui concerne l’attraction des investissements, l’employabilité et tout ce qui touche au recrutement. « Tout ça, ce sont des enjeux importants pour nos communautés », précise-t-il.

Radios communautaires

À l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des Territoires (ARCOT), on aura également le regard tourné vers Ottawa mercredi.

Le président, Michel Vézina, est mi-figue mi-raisin devant plan d’action. « Je suis content que le plan soit déposé et je suis content des 400 millions de dollars [annoncés avec le budget]. On sait qu’il y a quelque chose qui va donner un coup de pouce aux radios et aux journaux communautaires dans cette enveloppe. Par contre, on sait que c’est absolument insuffisant comme investissement », explique-t-il.

Michel Vézina, président de l'Association des radios communautaires francophones de l'Ouest et des Territoires. Photo : Radio-Canada

M. Vézina rappelle l’urgence d’aider les radios et les journaux communautaires. « Sur l’ensemble des membres de l’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC), un tiers est dans des zones où il n’y a pas de marché publicitaire et elles sont tout le temps en difficulté. Dans l’Ouest, à l’exception des stations de Winnipeg et de Victoria, la plupart des radios communautaires ont des marchés publicitaires très réduits. Les ressources financières de six des huit radios membres de l’ARCOT sont très, très faibles », poursuit-il.

La FCFA optimiste

La FCFA a organisé, le 1er mars, une journée d'action sur la colline du Parlement, intitulée Équipe francophonie, qui visait à défendre les enjeux des communautés francophones minoritaires.

L'organisme porte-parole des francophones exigeait un nouveau plan d'action comprenant un investissement supplémentaire de 575 millions de dollars sur cinq ans. Dans son dernier budget, le gouvernement fédéral propose un financement quinquennal de 400 millions de dollars et de 88,4 millions de dollars par année par la suite.

Si ce montant est très loin de celui que réclamait la FCFA, Jean Johnson estime qu’il s’agit d’un investissement important. Il reste optimiste à la veille du dévoilement du plan d’action. « On suit le plan avec l’espoir que ce sera des investissements directs et que le plan va réellement répondre aux besoins des communautés. C’est l’impression que nous avons jusqu’ici. On [nous a] dit [au gouvernement] qu’on va adorer le plan, alors demain, on va connaître notre sort », affirme-t-il.