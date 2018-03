Ce sont les deux seules provinces au Canada qui sont en voie d’atteindre leurs cibles de réductions des gaz à effet de serre pour 2020, selon le rapport de la commissaire à l'environnement et au développement durable du Canada, Julie Gelfand.

Selon son rapport, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse sont parmi les rares provinces à avoir fixé une cible de réduction, et Julie Gelfand estime que les autres auront à donner un sérieux coup de barre pour atteindre leurs objectifs.

La commissaire fédérale souligne que 7 des 13 provinces et territoires n’ont toujours pas de cibles de réduction pour 2020. C’est notamment le cas de l’Île-du-Prince-Édouard.

La Bowater Mersey est l'une des papetières à avoir fermé ses portes en Nouvelle-Écosse ces dernières années. Photo : La Presse canadienne/Andrew Vaughan

Au Nouveau-Brunswick, la réduction de 10 % des gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990 est en voie d'être atteinte.

La Nouvelle-Écosse avait déjà, en 2015, surpassé les objectifs de réduction des émissions de GES qu’elle s’était fixé pour 2020.

La Nouvelle-Écosse estime que cette performance est attribuable en grande partie à son utilisation accrue des énergies renouvelables. Elle reconnaît aussi que la fermeture de deux papetières en 2012 et une hausse du prix du pétrole a contribué à favoriser cette situation.

Le Nouveau-Brunswick et l’Ontario sont les seules provinces à présentement avoir des cibles de réduction des GES pour 2030.

David Coon, député de Fredericton-Sud et chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

« Pour 2020 nous sommes en forme, mais pour 2030, ça c'est un défi pour nous au Nouveau-Brunswick », affirme David Coon, député de Fredericton-Sud. Le succès de la province est dû à la fermeture de centrales thermiques et au charbon, mais aussi « un exemple du résultat d’un système de tarification du carbone », dit le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick.

« Maintenant la priorité, affirme M. Coon, est la transition énergétique vers un système d'énergie renouvelable et efficace ».

Adaptation aux catastrophes naturelles

En ce qui a trait à l'adaptation aux catastrophes naturelles liées aux changements climatiques, la plupart des provinces n'ont pas établi de plan d'adaptation.

Le Nouveau-Brunswick n'a pas de plan provincial, mais 46 municipalités ont développé des plans locaux.

Brian Keirstead, député d’Albert. Photo : Radio-Canada

Brian Keirstead, député d’Albert et critique du parti progressiste-conservateur provincial en matière d’environnement, reconnaît que le Nouveau-Brunswick agit pour lutter contre le changement climatique, mais déplore l’absence de plan.

« Nous avons besoin d’un plan, pas d’une autre taxe, dit-il, une taxe, c’est pour les autres places qui n’ont pas déjà leur objectif pour 2020. »

Cet exercice conjoint mené par la commissaire fédérale Julie Gelfand et les vérificateurs généraux de neuf provinces (excluant le Québec) a examiné la planification contre les changements climatiques et le progrès dans la réduction des émissions de GES entre novembre 2016 et mars 2018.

Avec les informations de Michel Corriveau