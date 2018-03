Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville d'après les informations de Jean-François Deschênes

Trois vétérinaires de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard et deux de l'Université de Montréal participeront à la nécropsie.

Le baleineau sera déplacé près du Centre de gestion des matières résiduelles des Îles-de-la-Madeleine où la nécropsie aura lieu mercredi. L'opération se déroulera sur une période d'environ six heures.

Les vétérinaires ont jugé que les informations qu’on était capable d’aller collecter sur cette carcasse-là, qui est encore très fraîche, allaient permettre d’avoir des conclusions intéressantes. Cédric Arseneau, directeur de secteur intérimaire des Îles-de-la-Madeleine pour Pêches et Océans Canada

Une occasion pour les scientifiques

Les conditions de l'échouement et de la mort de la baleine à bosse ont été exceptionnellement contrôlées, explique la directrice d'Urgences mammifères marins, Josiane Cabana. Selon elle, il est très rare de connaître le moment exact de la mort d’une baleine qu’on retrouve sur le rivage.

« On sait le moment où la baleine est morte, on sait que c’est une baleine qui a été, en quelque sorte, naturellement réfrigérée. [En étant] dans l’eau froide depuis dimanche, ça a probablement aidé à préserver les organes. »

On va être en mesure d’effectuer une nécropsie à l’intérieur de 48 à 72 heures. Donc on s'entend que la baleine n’aura pas de changements liés à une décomposition trop avancée, ce qui va nous aider dans notre travail, c’est certain. Stéphane Lair, professeur titulaire à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal

Présence hâtive dans le Saint-Laurent ?

D'après Josiane Cabana, il est surprenant de voir un rorqual à bosse à cette période de l'année, aussi jeune et en si mauvais état. « On avait affaire à un animal qui était amaigri. On va essayer d’expliquer pourquoi cet animal était en si mauvaise condition. »

Les baleines à bosse entreprennent normalement leur migration vers les eaux plus riches en nourriture au printemps et au début de la saison estivale. « À ma connaissance, cette date au mois de mars, c’est quand même assez tôt pour voir ces baleines déjà entrer dans le golfe du Saint-Laurent. »

La porte-parole du Réseau québécois d'urgences pour les mammifères marins confirme qu'une dizaine de bénévoles seront aussi sur place pour appuyer le travail des spécialistes.