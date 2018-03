La tragédie a eu lieu le 11 septembre 2017, après la récréation du matin.

Le bureau du coroner a déclaré que la mort du jeune garçon, Ahmedsadiq Hussein Elmmi, était accidentelle et qu'aucune enquête n'aura lieu.

Le protecteur des enfants de la Saskatchewan, Corey O'Soup, qui s’est penché sur le dossier, doit déposer un rapport sur la mort de l'enfant mardi après-midi à l’Assemblée législative de la province.

Des allégations de négligence

Une déclaration déposée au nom des parents du garçon allègue que sa mort était évitable et que la Division scolaire a fait preuve de négligence.

La poursuite avance également une négligence de la part de la Ville de Saskatoon pour ne pas avoir clôturé correctement l'étang.

« Les défendeurs et les écoles publiques de Saskatoon en particulier, ont fait preuve d'un mépris total pour la sécurité, en particulier la sécurité d'Ahmed, des enfants ayant des besoins spéciaux comme lui et des enfants en général », selon la déclaration.

La déclaration avance également que « le comportement d'errance et de course d'Ahmedsadiq est courant chez les enfants autistes. Mais il est prévisible que tout enfant confronté au stress d'aller à l'école puisse décider de quitter un terrain de jeu non clôturé et de se blesser ».

Un imam qui connaît la famille du garçon a dit à la Presse canadienne que ses parents étaient fâchés que le coroner ait jugé que la mort d'Ahmedsadiq était accidentelle.

Ils [la famille] ne sont pas prêts à accepter l'explication du coroner. Ilyas Sidyot, imam

Un rapport de la Division scolaire

Selon un rapport publié par la Division scolaire des écoles publiques de Saskatoon la semaine dernière, Ahmedsadiq était fasciné par l'eau et l'école a travaillé dur, pendant les mois qui ont précédé son arrivée, pour assurer sa sécurité.

« L'école était convaincue qu'elle disposait d'un plan de sécurité solide pour l'arrivée d'Ahmedsadiq à l'école », indique le rapport.

Malheureusement, au final, le plan n'a pas été exécuté à la perfection. Extrait du rapport publié par la Division scolaire des écoles publiques de Saskatoon

Une aide-enseignante affectée au garçon a tenu sa main à la récréation, selon le rapport.

Le rapport indique que le jour du drame, il a tenté de se défaire de son aide-enseignante à deux reprises lors de la récréation, puis une troisième fois pour courir vers une glissade, son activité préférée. Les superviseurs de récréation ont ensuite perdu sa trace. La mère du garçon a indiqué au personnel de l’école qu’il devait tenir la main d’un adulte en tout temps, sauf lorsqu’il glisse sur un toboggan.

Une conseillère municipale de Saskatoon, Patricia Warniwick, a souligné que la Ville exprime ses condoléances à la famille Elmmi. Elle dit être informée de la déclaration déposée à la Cour du Banc de la Reine et qu'une attention particulière y sera apportée.

Des recommandations du coroner

Le bureau du coroner a recommandé une formation accrue en matière de sécurité aquatique et que les étangs soient éloignés des écoles à l'avenir.

Il suggère également des barrières supplémentaires pour les étangs à proximité des écoles.

Plus tôt ce mois-ci, un comité municipal a proposé la construction d'une clôture en fer forgé pour séparer l'École Dundonald du parc où se trouve l'étang.

Le conseil municipal doit examiner la recommandation le mois prochain.