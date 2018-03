Un texte de Patrick Foucault

La commissaire fédérale à l’environnement et au développement durable, Julie Gelfand. Photo : La Presse canadienne/Fred Chartrand

On trouve plus de points négatifs que positifs pour la Saskatchewan dans ce dernier rapport de la commissaire fédérale à l'environnement et au développement durable, Julie Gelfand.

Dans ce sommaire des mesures prises au Canada pour lutter contre les changements climatiques, la commissaire reproche notamment à la Saskatchewan, comme à six autres provinces, de ne pas avoir de cible globale de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2020.

À titre de comparaison, la Colombie-Britannique se donne une cible de réduction de 33 % des émissions par rapport aux niveaux de 2007.

Sept provinces et territoires n'ayant pas de cibles pour 2020 Saskatchewan

Île-du-Prince-Édouard

Manitoba

Alberta

Nunavut

Territoires du Nord-Ouest

Yukon

Évaluation de risques incomplète

Dans le rapport collaboratif, les auditeurs ont également évalué si les provinces avaient documenté les plans d’adaptation aux impacts possibles des changements climatiques.

Le rapport dénonce que le ministère saskatchewanais de l'Environnement n'avait pas achevé son évaluation des risques de la province.

Il n'avait entrepris que la collecte d'informations sur l'évaluation des risques auprès d'autres organismes gouvernementaux.

Difficultés de coordination

Le rapport souligne également que sept bureaux d'audit ont éprouvé des difficultés en matière de coordination des mesures, notamment en Saskatchewan.

Il est indiqué dans le rapport collaboratif que « dans certains cas, un ministère ou organisme ''responsable au premier chef'' des questions liées aux changements climatiques avait été désigné ». Il est ajouté que « toutefois, ce responsable n’a pas fourni le leadership, l’expertise ou les conseils requis aux autres ministères ou aux administrations municipales. »

La taxe carbone n'y échappe pas

La taxe carbone est abordée dans le rapport, en félicitant les provinces qui en ont une.

Le document soulignait cependant que la Saskatchewan n'a pas encore signé le cadre canadien sur le climat qui inclut une taxe sur le carbone.

Pas uniquement des aspects négatifs

Le rapport félicite cependant la Saskatchewan notamment parce que « le ministère de l'Environnement s'employait à définir des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en s'inspirant de l'orientation donnée par le gouvernement dans son livre blanc sur les changements climatiques d'octobre 2016. »



Autre point positif : « Le ministère de l'Environnement dirigeait l'élaboration d'un plan provincial d'adaptation coordonné, fondé sur l'orientation établie par le gouvernement dans le livre blanc sur les changements climatiques d'octobre 2016. »

Il est à noter que les évaluations d'audit en préparation à ce rapport ont été faites avant le dépôt du plan provincial sur les changements climatiques, déposé en décembre, mentionne Karen Hill, une porte-parole du gouvernement.