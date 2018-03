Le Matanais expulsé de son logement à cause de sa consommation de cannabis à des fins médicales a demandé de porter sa cause en appel. Son avocate évoque la Charte des droits et des libertés du Québec pour renverser la décision de la Régie du logement qui en vient à la conclusion que son voisin, qui est aussi son propriétaire, est incommodé par la fumée secondaire.