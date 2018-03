Cette campagne se tient jusqu'au 29 avril prochain et comprend un volet régional. Le Centre-du-Québec et Chaudière-Appalaches ont été particulièrement ciblés puisque de 2012 à 2016, le taux de non-port de la ceinture chez les conducteurs décédés est plus élevé qu'ailleurs au Québec.

En plus des activités de sensibilisation, des opérations de contrôle auront lieu partout au Québec au cours des prochains jours.

Chaque année, en moyenne, environ 30 % des conducteurs et passagers de véhicules de promenade décédés ne portaient pas leur ceinture. Le taux de non-port de la ceinture chez les conducteurs décédés est de 34,5 % pour le Centre-du-Québec, alors qu'au Québec le taux est de 30,6 %.