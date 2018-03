Christopher Wylie a fait cette déclaration pendant un témoignage devant un comité parlementaire britannique sur les médias, mardi, dans la foulée du scandale Facebook et Cambridge Analytica.

Ce Britanno-Colombien d'origine a allégué plus tôt que Cambridge Analytica a recueilli des informations sur 50 millions d’utilisateurs Facebook et a utilisé ces dernières dans le cadre de la campagne électorale de Donald Trump en 2016. Le Canadien a aidé à fonder Cambridge Analytica, mais a quitté l’entreprise en 2014.

Selon Christopher Wylie, la campagne officielle pour la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a également eu accès à des données amassées de manière inappropriée auprès d’utilisateurs de Facebook.

Une firme de Victoria écorchée par Christopher Wylie

Durant son témoignage, Christopher Wylie a aussi écorché l’entreprise de Victoria AggregateIQ (AIQ), comme l’a fait récemment un autre lanceur d’alerte, Shahmir Sanni, qui a soumis des documents à la commission électorale du Royaume-Uni. Il a soutenu qu’il croyait « absolument » que AIQ s’était servi de bases de données de Cambridge Analytica pour son travail sur le référendum européen.

Il a dit au comité : « Vous ne pouvez pas avoir un logiciel de ciblage qui n’a pas accès à la base de données. Cambridge Analytica avait une base de données et AIQ se servait de cette base de données. Autrement, le logiciel n'aurait pas fonctionné ».

Il a aussi accusé l’entreprise d'effectuer des activités malhonnêtes sur une plus grande échelle, notamment pour les élections nigérianes. Le président du comité a soutenu que Christopher Wylie avait fourni des documents pour soutenir ses allégations à ce sujet.

Aggregate IQ se défend

Les deux cofondateurs Jeff Silvester et Zack Massingham, tous deux à Victoria sur l'île de Vancouver, n’ont pas répondu plus tôt aux nombreuses demandes d’entrevues de CBC au sujet des allégations de M. Sanni. « AggregateIQ travaille en pleine conformité avec toutes les exigences juridiques et réglementaires dans tous les endroits où nous exerçons des activités », a précisé l’entreprise à CBC, ajoutant « n’avoir jamais sciemment été impliquée dans une activité illégale ».

Dans une déclaration publiée sur son site Internet le 24 mars, AIQ écrit « Aggregate IQ ne fait pas partie et n’a jamais fait partie de Cambridge Analytica ou SCL. Aggregate IQ n’a jamais eu de contrat avec Cambridge Analytica. Chris Wylie n’a jamais été employé par Aggregate IQ ».

Christopher Wylie exprime des regrets

Christopher Wylie a soutenu avoir des regrets pour son rôle dans le développement d'une technologie de ciblage qui rend ces brèches alléguées possibles. Il soutient toutefois que cette technologie peut être utilisée de manière éthique.

À la suite de ce témoignage, le Commissariat à la protection à la vie privée du Canada a signalé avoir communiqué avec son homologue provincial en Colombie-Britannique pour discuter du cas de Aggregate IQ. « Nous avons été en contact avec notre pendant provincial en Colombie-Britannique qui a étudié des affaires relatives à Aggregate IQ », a déclaré dans un courriel Valerie Lawton, une porte-parole du Commissariat.

Avec des informations de Carolyn Ryan de CBC et The Associated Press