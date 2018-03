Le relationniste de la compagnie torontoise Between the Lines, David Molenhuis, indique que la maison d’édition ne se laissera pas intimider.

Il dit avoir reçu une grande quantité de courriels de la part de gens qui s’identifient comme des partisans de Gerald Stanley.

Certains disent que l'éditeur attise les divisions raciales en rejettant le livre. D'autres critiquent ce qu'ils considèrent être de la censure de la part de la maison d'édition ou de ses préjugés provenant de l'Est canadien.